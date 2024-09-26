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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1956 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1956
Средняя цена 80 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
15 копеек 1956
Средняя цена 140 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 копеек 1956 В венке 16 лент
Средняя цена 25 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
10 копеек 1956 В венке 15 лент
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1956
Средняя цена 60 $
Продажи
0 103
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