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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1956 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1956 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 20000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Где купить?
Россия 5 копеек 1956 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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