Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1956 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1956 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе MS67 за 18000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Продавец MUNZE
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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