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1 копейка 1956 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1956 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе MS67 за 18000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе MUNZE - January 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Numisbalt - December 11, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1956 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 1 копейка 1956 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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