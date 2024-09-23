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15 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1956 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе Монеты и Медали за 40000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе MS67 - November 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1956 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1956 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 15 копеек 1956 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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