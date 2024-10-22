Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957". В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 16 лент
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1956
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1956 года. В венке 16 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Монеты и Медали за 13500 RUB. Торги состоялись 19 января 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Продавец MUNZE
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность UNC
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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