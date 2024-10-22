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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957". В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 16 лент

Аверс монеты - 10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" В венке 16 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1956 года. В венке 16 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Монеты и Медали за 13500 RUB. Торги состоялись 19 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе MUNZE - January 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1956 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1956 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1956 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1956 на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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