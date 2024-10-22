10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957". В венке 16 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1956 года. В венке 16 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Монеты и Медали за 13500 RUB. Торги состоялись 19 января 2024.

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