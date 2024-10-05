Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1956 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1956
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1956 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Редкие Монеты за 140 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
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Сохранность AU
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Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
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