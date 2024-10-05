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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1956 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1956 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Редкие Монеты за 140 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1956 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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