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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1956 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1956 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1956 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 69 EUR
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1956 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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