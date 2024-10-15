Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1956 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1956
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1956 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 370 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (2)
- Katz (6)
- MS67 (3)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (9)
- Александр (4)
- Восточно-европейский (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (16)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск