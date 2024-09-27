10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957". В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1956 года. В венке 15 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Александр за 16500 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2022.

Сохранность AU (2) Сохранность (слабы) AU50 (2)