Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957". В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: В венке 15 лент
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1956 года. В венке 15 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Александр за 16500 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2022.
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