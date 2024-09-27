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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957". В венке 15 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 15 лент

Аверс монеты - 10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1956 года "Тип 1948-1957" В венке 15 лент - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1956
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1956 года. В венке 15 лент. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Александр за 16500 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 10 копеек 1956 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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