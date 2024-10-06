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20 копеек 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1945
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1945 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Редкие Монеты за 950 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 20 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1945 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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