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20 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1984
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 RUB. Торги состоялись 21 апреля 2024.

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Россия 20 копеек 1984 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PL66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность PL66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - December 10, 2020
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - December 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - November 5, 2020
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - November 5, 2020
Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1984 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1984 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1984 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1984 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1984 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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