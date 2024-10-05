Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 RUB. Торги состоялись 21 апреля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Александр
Дата 10 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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