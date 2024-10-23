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5 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Монеты и Медали за 58000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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******
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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Где купить?
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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