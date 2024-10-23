Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1966
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Монеты и Медали за 58000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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