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10 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность PL62 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1966 на аукционе Александр - November 21, 2021
Россия 10 копеек 1966 на аукционе Александр - November 21, 2021
Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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