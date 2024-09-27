10 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

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