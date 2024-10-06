Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе H.D. Rauch за 280 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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