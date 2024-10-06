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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе H.D. Rauch за 280 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 1 копейка 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1966 на аукционе Александр - November 25, 2016
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Александр - November 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1966 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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