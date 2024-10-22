Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3647 проданному на аукционе Coins.ee за 245 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • Coins.ee (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSTORE (1)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (3)
  • Katz (2)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stephen Album (1)
  • Александр (6)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (5)
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS63
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 9601 RUB
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1966 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Александр - May 11, 2023
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Александр - May 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 15 копеек 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1966 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск