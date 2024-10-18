Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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