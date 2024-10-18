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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

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Россия 2 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 368 RUB
Россия 2 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1966 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1966 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1966 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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