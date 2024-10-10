Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1620 проданному на аукционе Katz Auction за 175 EUR. Торги состоялись 10 июня 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 877 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность PL64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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