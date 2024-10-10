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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1966 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1620 проданному на аукционе Katz Auction за 175 EUR. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 877 RUB
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 6300 RUB
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность PL64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1966 на аукционе AURORA - November 28, 2019
Продавец AURORA
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1966 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Александр - February 14, 2019
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Александр - February 14, 2019
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1966 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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