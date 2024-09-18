Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 63263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69 USD. Торги состоялись 26 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Russiancoin (17)
- Империя (2)
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск