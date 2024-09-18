Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1966 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1966 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1966
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1966 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 63263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 69 USD. Торги состоялись 26 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Russiancoin (17)
  • Империя (2)
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Heritage - June 26, 2014
Россия 50 копеек 1966 на аукционе Heritage - June 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 69 USD

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1966 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 50 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 21 сент. 2024
Категория
Год
Поиск