Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1971
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 61403 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 2 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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