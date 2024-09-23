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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 61403 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 2 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1971 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1971 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1971 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Россия 1 рубль 1971 на аукционе Heritage - October 2, 2014
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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