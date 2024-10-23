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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1976
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Империя за 5600 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1976 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 1 рубль 1976 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1976 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1976 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль 1976 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 1 рубль 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1976 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1976 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1976 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1976 на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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