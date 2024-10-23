Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1976
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Империя за 5600 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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