Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1978
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1978 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе Katz Auction за 1050 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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