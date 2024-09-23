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1 рубль 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1978
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1978 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3250 проданному на аукционе Katz Auction за 1050 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1978 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1978 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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