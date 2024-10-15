Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 9540 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 194 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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