1 рубль 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 9540 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

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