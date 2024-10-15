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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 9540 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - September 21, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 21 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 194 RUB
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 рубль 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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