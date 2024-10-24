Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1990 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 396 проданному на аукционе Russiancoin за 450 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (3)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1990 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1990 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
Bertolami Fine Art
Аукцион 16 сент. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 19 окт. 2024
Категория
Год
Поиск