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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1981
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3323 проданному на аукционе Katz Auction за 54 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1981 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1981 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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