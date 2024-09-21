Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1984
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Империя за 16000 RUB. Торги состоялись 9 ноября 2018.
Сохранность
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- Денга1700 (1)
- Империя (4)
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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