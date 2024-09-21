Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1984 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1984
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Империя за 16000 RUB. Торги состоялись 9 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (5)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (4)
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1984 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1984 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 21 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 28 сент. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 19 окт. 2024
Категория
Год
Поиск