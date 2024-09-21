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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1975 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1975 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1975 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1975
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3137 проданному на аукционе Numisbalt за 60 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1975 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1975 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 1 рубль 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1975 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Россия 1 рубль 1975 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1975 на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1975 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1975 на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1975 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1975 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1975 на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1975 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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