Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1975 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1975
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1975 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3137 проданному на аукционе Numisbalt за 60 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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