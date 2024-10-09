Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1961 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1961
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Coins.ee за 1410 EUR. Торги состоялись 1 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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