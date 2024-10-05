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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1977 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1977 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1977
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1977 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе Монеты и Медали за 3000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1977 на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1977 на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1977 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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