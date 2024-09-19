Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1973
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1973 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3697 проданному на аукционе Coins.ee за 43 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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