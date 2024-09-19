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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1973 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1973
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1973 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3697 проданному на аукционе Coins.ee за 43 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1973 на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1973 на аукционе Империя - November 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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