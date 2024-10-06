Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1964 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1964 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1964 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1964
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1964 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2047 проданному на аукционе Numisbalt за 52 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (17)
  • Империя (5)
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1964 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1964 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Категория
Год
Поиск