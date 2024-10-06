Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1964 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1964
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1964 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2047 проданному на аукционе Numisbalt за 52 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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