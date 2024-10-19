Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1967 года. Дата 1966 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Дата 1966 на гурте

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1967 года. Дата 1966 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Александр - December 15, 2018
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Александр - December 15, 2018
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1967 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 19 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Категория
Год
Поиск