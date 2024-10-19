Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1967 года. Дата 1966 на гурте (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Дата 1966 на гурте
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1967
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1967 года. Дата 1966 на гурте. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР
Сохранность
Сохранность (слабы)
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