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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3311 проданному на аукционе Katz Auction за 52 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2077 RUB
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2301 RUB
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1979 на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1979 на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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