Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1979
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3311 проданному на аукционе Katz Auction за 52 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2077 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2301 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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