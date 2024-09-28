Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1967 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1967
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Империя за 2800 RUB. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (13)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (3)
  • Монеты и Медали (4)
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1967 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1967 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 28 сент. 2024
Top lot
Top lot
Monedalia.es
Аукцион 18 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aurora Numismatica
Аукцион 9 окт. 2024
Категория
Год
Поиск