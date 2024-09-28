Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1967 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1967
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1967 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Империя за 2800 RUB. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?
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