Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1965
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1965 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3265 проданному на аукционе Katz Auction за 56 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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