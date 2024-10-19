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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1965
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1965 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3265 проданному на аукционе Katz Auction за 56 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Империя - March 21, 2018
Продавец Империя
Дата 21 марта 2018
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1965 на аукционе Frühwald - July 8, 2017
Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1965 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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