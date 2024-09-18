Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1985
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1985 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Russiancoin за 600 RUB. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
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- Империя (6)
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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