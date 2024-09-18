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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1985
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1985 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Russiancoin за 600 RUB. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
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  • Russiancoin (6)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (6)
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1985 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1985 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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