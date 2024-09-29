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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1974 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Империя за 5600 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (4)
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Россия 1 рубль 1974 на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1974 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1974 на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Россия 1 рубль 1974 на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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