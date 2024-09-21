1 рубль 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1547 проданному на аукционе Hess Divo за 220 CHF. Торги состоялись 26 октября 2012.

Сохранность UNC (9) AU (7) XF (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) SP66 (2) Сервис ННР (1) PCGS (3)