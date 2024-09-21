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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года со знаком М. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1547 проданному на аукционе Hess Divo за 220 CHF. Торги состоялись 26 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 1850 RUB
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - July 25, 2018
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - July 25, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 25 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - July 25, 2018
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - July 25, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 25 июля 2018
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - February 7, 2018
Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Имперская монета - February 7, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 7 февраля 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1991 М на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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