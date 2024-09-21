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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1986 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1986 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1986
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2022.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1986 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1986 на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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