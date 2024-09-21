Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1986
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1986 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2022.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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