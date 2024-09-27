1 рубль 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года со знаком (ЛМД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1833 проданному на аукционе Numisbalt за 30 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

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