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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1991 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1991 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,7 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1991 года со знаком (ЛМД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1833 проданному на аукционе Numisbalt за 30 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

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Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Россия 1 рубль 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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