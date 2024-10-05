Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3111 проданному на аукционе Numisbalt за 100 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coins.ee (3)
- Katz (1)
- Numisbalt (1)
- Numismática Leilões (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (9)
- Империя (4)
- Монеты и Медали (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 4001 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск