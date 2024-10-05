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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3111 проданному на аукционе Numisbalt за 100 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 4001 RUB
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Numismática Leilões - December 2, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1968 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1968 на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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