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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1990 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе AURORA за 1600 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

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Россия 1 копейка 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1990 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 1 копейка 1990 на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1990 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 1 копейка 1990 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1990 на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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