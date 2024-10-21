10 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1990 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3644 проданному на аукционе Auction World за 200000 JPY. Торги состоялись 17 июля 2021.

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