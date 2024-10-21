Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистого палладия (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1990 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3644 проданному на аукционе Auction World за 200000 JPY. Торги состоялись 17 июля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
968 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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