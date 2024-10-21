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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 рублей 1990 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистого палладия (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1990 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3644 проданному на аукционе Auction World за 200000 JPY. Торги состоялись 17 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Taisei (1)
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
968 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе GINZA - November 23, 2019
Продавец GINZA
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Taisei - November 17, 2019
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1990 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1990 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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