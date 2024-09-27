Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1990 года. Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без знака монетного двора
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1990 года. Без знака монетного двора. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1429 проданному на аукционе Монеты и Медали за 85100 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 85100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 февраля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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