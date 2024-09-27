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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1990 года. Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1990 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1990 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1990 года. Без знака монетного двора. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1429 проданному на аукционе Монеты и Медали за 85100 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 85100 RUB
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Александр - November 5, 2020
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Александр - November 5, 2020
Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - February 7, 2018
Россия 5 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - February 7, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 7 февраля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1990 на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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