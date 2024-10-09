Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1990 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1990 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2109 проданному на аукционе Numisbalt за 38 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 3 копейки 1990 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 3 копейки 1990 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 3 копейки 1990 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1990 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1990 на аукционе Империя - September 15, 2012
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1990 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1990 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 9 окт. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Picena SRL
Аукцион 18 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Категория
Год
Поиск