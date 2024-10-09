Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1990 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1990 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2109 проданному на аукционе Numisbalt за 38 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 3 копейки 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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