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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

100 рублей 1990 года ММД "Памятник Петру I" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1990 года ММД "Памятник Петру I" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1990 года ММД "Памятник Петру I" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1990
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1990 года "Памятник Петру I" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG за 1450 EUR. Торги состоялись 20 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1509 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1577 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе GINZA - June 10, 2023
Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Rare Coins - April 26, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе Emporium Hamburg - March 27, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1990 ММД "Памятник Петру I" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1990 "Памятник Петру I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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