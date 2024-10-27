100 рублей 1990 года ММД "Памятник Петру I" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1990 года "Памятник Петру I" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG за 1450 EUR. Торги состоялись 20 октября 2024.

Сохранность PROOF (74) UNC (5) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (3) PF67 (1) ULTRA CAMEO (5) Сервис PCGS (1) NGC (4)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (1)

Aurea (1)

Busso Peus (1)

Coins.ee (1)

Emporium Hamburg (4)

Felzmann (6)

GINZA (1)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

Höhn (3)

Katz (3)

Künker (16)

Meister & Sonntag (1)

Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG (1)

New York Sale (2)

Numisbalt (4)

Oslo Myntgalleri (1)

Rare Coins (1)

Rauch (4)

Reinhard Fischer (2)

Rhenumis (4)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Sonntag (5)

Stack's (2)

Teutoburger (8)

UBS (1)

WAG (1)

Wójcicki (1)