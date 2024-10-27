Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1990 года ММД "Памятник Петру I" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 14,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1990
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1990 года "Памятник Петру I" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG за 1450 EUR. Торги состоялись 20 октября 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1509 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1577 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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