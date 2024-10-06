5 копеек 1990 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1990 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 17 января 2019.

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