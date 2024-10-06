Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1990 года М (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1990
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1990 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 17 января 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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