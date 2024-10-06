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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1990 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1990 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1990 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1990
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1990 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе MS67 за 90000 RUB. Торги состоялись 17 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность MS62 NGC
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - October 9, 2021
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Монеты и Медали - October 9, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Alexander - October 3, 2024
Россия 5 копеек 1990 М на аукционе Alexander - October 3, 2024
Продавец Alexander
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS61
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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