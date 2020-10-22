flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1990
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:25 USD
Средняя цена (PROOF):15 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1810 проданному на аукционе Numisbalt за 48 EUR. Торги состоялись 22 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 24 июля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата24 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Artemide Aste - 1 сентября 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки CCG
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 28 сентября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата28 сентября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 25 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата25 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Rare Coins - 19 октября 2022
ПродавецRare Coins
Дата19 октября 2022
СохранностьAU
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 10 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 10 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе BAC - 27 октября 2021
ПродавецBAC
Дата27 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 13 мая 2021
ПродавецRussiancoin
Дата13 мая 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Numisbalt - 9 мая 2021
ПродавецNumisbalt
Дата9 мая 2021
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе BAC - 5 мая 2021
ПродавецBAC
Дата5 мая 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Rio de la Plata - 12 марта 2021
ПродавецRio de la Plata
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Г.К. Жуков" на аукционе Russiancoin - 29 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата29 октября 2020
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков" составляет 25 USD для регулярного чекана и 15 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков"?

Для продажи 1 рубль 1990 года "Г.К. Жуков" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
