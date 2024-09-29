Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1990 года. Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без знака монетного двора
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1990 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе AURORA за 1500 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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