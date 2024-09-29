10 копеек 1990 года. Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1990 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе AURORA за 1500 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

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