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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1990 года. Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 копеек 1990 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1990 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1990
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1990 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе AURORA за 1500 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1990 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 10 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 10 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1990 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 10 копеек 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1990 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1990 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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