1 рубль 1990 года "П.Н. Лебедев". Ошибка даты - 1990 (Россия, РСФСР и СССР)

Где продать монету 1 рубль 1990 года "П.Н. Лебедев". Ошибка даты - 1990?

Для продажи 1 рубль 1990 года "П.Н. Лебедев" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.