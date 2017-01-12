flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1990 года "Алишер Навои". Ошибка даты - 1990 (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Ошибка даты - 1990

Аверс монеты - 1 рубль 1990 года "Алишер Навои" Ошибка даты - 1990 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1990 года "Алишер Навои" Ошибка даты - 1990 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1990
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:55 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1990 года "Алишер Навои" Ошибка даты - 1990 - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1990 года "Алишер Навои". Ошибка даты - 1990. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2433 проданному на аукционе The New York Sale за 100 USD. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе Russiancoin - 19 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата19 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе Russiancoin - 16 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата16 января 2025
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе Russiancoin - 24 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата24 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе WDA - MiM - 30 ноября 2023
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе WDA - MiM - 30 ноября 2023
ПродавецWDA - MiM
Дата30 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе WDA - MiM - 21 июня 2023
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе WDA - MiM - 21 июня 2023
ПродавецWDA - MiM
Дата21 июня 2023
СохранностьXF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе Numisbalt - 11 декабря 2022
ПродавецNumisbalt
Дата11 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе Rzeszowski DA - 15 сентября 2022
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе Rzeszowski DA - 15 сентября 2022
ПродавецRzeszowski DA
Дата15 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "Алишер Навои" на аукционе New York Sale - 12 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата12 января 2017
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1990 года "Алишер Навои", разновидность - ошибка даты - 1990?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1990 года "Алишер Навои", разновидность - ошибка даты - 1990, составляет 55 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1990 года "Алишер Навои", вариант - ошибка даты - 1990?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1990 года "Алишер Навои", вариант - ошибка даты - 1990, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1990 года "Алишер Навои". Ошибка даты - 1990?

Для продажи 1 рубль 1990 года "Алишер Навои" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
