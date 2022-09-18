flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1990
  • Монетный дворМосква
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):25 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе Katz Auction за 141 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Russiancoin - 26 декабря 2024
ПродавецRussiancoin
Дата26 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Numisbalt - 15 декабря 2024
ПродавецNumisbalt
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Katz - 14 апреля 2024
ПродавецKatz
Дата14 апреля 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Katz - 18 сентября 2022
ПродавецKatz
Дата18 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Karamitsos - 11 сентября 2022
ПродавецKaramitsos
Дата11 сентября 2022
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Russiancoin - 24 февраля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Stare Monety - 3 сентября 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 1 рубль 1990 "П.И. Чайковский" на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Где купить?
ПродавецStack's
Дата20 октября 2025
СохранностьPF68 ULTRA CAMEO PCGS
К аукциону

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский" составляет 25 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский"?

Для продажи 1 рубль 1990 года "П.И. Чайковский" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

